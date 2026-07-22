Критику Лаврова в адрес США объяснили

В критике главы МИД Сергея Лаврова нет никакой новизны, поскольку американские представители сами подтверждали отсутствие проактивных шагов со своей стороны в украинском конфликте, рассказал политолог Александр Асафов.
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