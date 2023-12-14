Российские войска будут вынуждены идти до границы с Польшей, если западные страны не предпримут действий по урегулированию украинского конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.
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