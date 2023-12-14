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Макгрегор: ВС РФ выйдут к границе Польши, если Запад не остановит поддержку ВСУ

Макгрегор: ВС РФ выйдут к границе Польши, если Запад не остановит поддержку ВСУ

Российские войска будут вынуждены идти до границы с Польшей, если западные страны не предпримут действий по урегулированию украинского конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Как то уже более согласованно Западу надо выдавать свои сообщения. То CNN гордо заявляет, что ВСУ уничтожили уже 88% российских войск, то вот полковник Макгрегор вдруг заявляет, что Россия собралась завоевать всю Европу, если не помочь несчастному Хохлорейху.... Наверное, наши оставшиеся 12% уже хрен остановить)))
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