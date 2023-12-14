Макгрегор: ВС РФ выйдут к границе Польши, если Запад не остановит поддержку ВСУ

Александр Свитайло

Как то уже более согласованно Западу надо выдавать свои сообщения. То CNN гордо заявляет, что ВСУ уничтожили уже 88% российских войск, то вот полковник Макгрегор вдруг заявляет, что Россия собралась завоевать всю Европу, если не помочь несчастному Хохлорейху.... Наверное, наши оставшиеся 12% уже хрен остановить)))