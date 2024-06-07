Замы врио губернатора ХМАО Кухарука так и не назвали дату открытия больницы-долгостроя, которой заинтересовался президент Путин

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев, которого исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук направил в Нижневартовск для ревизии готовности главного долгостроя Югры – больницы в Нижневартовске – так и не назвал сроки начала работы объекта.
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