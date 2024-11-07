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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дешам о матче с Израилем: «Не знаю, лучшее ли это решение. Политический контекст очень сложный. У игроков есть право выразить свое мнение, не могу запретить»

«Не знаю, лучшее ли это решение. Знаю, порой мне приписывают власть, зачастую ошибочно, которой я не обладаю.

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