🔥В Симферополе пьяный рецидивист поджег чужую машину В мае 2025 года в пьяном состоянии злоумышленник заметил во дворе многоквартирного дома припаркованную Lada Niva и решил поджечь, сообщили в прокуратуре Крыма Он поджег зажигалкой задний брызговик и огонь распространился по всему автомобилю.