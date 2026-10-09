🔥В Симферополе пьяный рецидивист поджег чужую машину В мае 2025 года в пьяном состоянии злоумышленник заметил во дворе многоквартирного дома припаркованную Lada Niva и решил поджечь, сообщили в прокуратуре Крыма Он поджег зажигалкой задний брызговик и огонь распространился по всему автомобилю.
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