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Царьград

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Далее будет жесткая зачистка: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Далее будет жесткая зачистка: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

В Большой Новосёлка армия Россия предложила бойцам ВСУ сдаться, чтобы сохранить жизни. В это время Украина намеренно подорвала свою эстакаду.

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