Royal Caribbean превосходит прогнозы во II квартале 2026 года и повышает годовой ориентир

Круизный холдинг Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) 28 июля 2026 года опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, превзошедшие предварительные прогнозы аналитиков по выручке и чистой прибыли.
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