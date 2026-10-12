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Говорит Европа ⚡

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Дмитрий Спивак: Трамп не играет на Путина, он играет только на себя

Дмитрий Спивак: Трамп не играет на Путина, он играет только на себя

Что на самом деле стоит за сменой риторики президента США? Сможет ли Украина сохранить субъектность после череды резких заявлений Трампа? Как долго продержится однополярный мир, если США теряют позиции на Ближнем Востоке? И есть ли у Трампа последовательная стратегия в отношении Украины и России? Слова Трампа ничего не значат Вокруг высказываний президента США Дональда Трампа Читать далее: https://govorit.

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