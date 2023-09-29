Одна из самых популярных американских блогерш сымитировала арест

Одна из самых популярных в США блогерш, известная под псевдонимом Daysidukestv, по-видимому, устала бороться за внимание подписчиков и решилась на рискованный шаг: она сняла ролик, на котором бейсбольной битой яростно разбивает телевизор в одном из магазинов.