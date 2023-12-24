Время исполнять мечты: какие желания детей исполнил Владимир Путин на Новый год

От 2024 года подавляющее большинство россиян ждет хороших новостей и событий. ВЦИОМ, который регулярно с 2003 года проводит подобные итоговые опросы фиксирует рекордные показатели оптимизма: 63% опрошенных надеются, что наступающий год будет весьма удачным или в целом хорошим, в то время как 40% ожидают трудностей и неудач.