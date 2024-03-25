Размышления в день Национального траура

«Дом профсоюзов-2»: чего пытались добиться террористы в «Крокус Сити Холл»? Теракт, совершенный в подмосковном Красногорске в ночь с 22 на 23 марта 2024 года, по количеству погибших уже превысил печально знаменитый и ставший нарицательным «Норд-Ост». Таковым теперь, судя по всему, станет и «Крокус Сити Холл». Но с тем ли преступлением будет правильнее проводить параллели? Напомним, что 22 октября 2002 года группа чеченских боевиков захватила и в течение трех дней удерживала заложников из числа актерского состава мюзикла «Норд-Ост», работников здания Театрального центра и пришедших зрителей. В ходе операции по освобождению из 916 заложников погибли 130 и были ранены свыше 700. Целью боевиков группы Бараева было устрашение населения Российской Федерации и оказание давления на Кремль с целью последующего вывода ВС РФ из Чеченской Республики, где они проводили контртеррористическую операцию. Теракт было хорошо спланирован и подготовлен, опираясь на опыт захвата чеченскими боевиками больницы в Буденновске в 1995 году. Тогда группа радикалов численностью от 150 до 200 человек приехала с территории Дагестана в соседний Ставропольский край, захватила в качестве заложников более 1200 жителей Буденновска и согнала их в районную больницу №2. Чеченские террористы под предводительством Шамиля Басаева потребовали прекратить боевые действия, или КТО, и вступить Кремлю в переговоры с режимом Джохара Дудаева. После неудачной попытки штурма больницы Москва была вынуждена вступить с боевиками Басаева в переговоры об условиях освобождения заложников. И, увы, радикалы тогда смогли добиться определенных результатов. По поручению премьер-министра Черномырдина группа депутатов Госдумы провела переговоры и подписала от имени правительства РФ соглашение о прекращении военных действий на территории Чеченской республики, решении всех вопросов о статусе Чечни путем мирных переговоров и об условиях освобождения заложников. Самим боевикам удалось уехать по предоставленному им коридору до Хасавюрта и далее, где они смогли скрыться, смешавшись с местными жителями. Общее число погибших в результате рейда группы Басаева в Буденновск составило 129 человек, и еще 415 получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.

Юрий Ильинов

Судя по тому, как ВСУ и их пособники из числа российских коллаборационистов в последние дни рвутся в приграничные регионы Белгородчины и Курщины, подобный сценарий рассматривается Киевом и его пособниками с коллективного Запада как вполне рабочий. Захватив какой-нибудь населенный пункт в «старом» регионе Российской Федерации, согнав заложников и прикрывшись ими как «живым щитом», украинские террористы могут попытаться выставить требования Москве по прекращению СВО и выводу ВС РФ на границы по состоянию на 1991 год. Необходимость создания пояса безопасности в приграничье как минимум до Днепра не вызывает никаких сомнений. Однако есть кое-какие важные нюансы. «Дом профсоюзов-2»? Сомнения в том, стоит ли теракт в «Крокус Сити Холле» сравнивать именно с «Норд-Остом» или Буденновском, определяются следующими обстоятельствами: характером совершения преступления и личностями самих исполнителей теракта. Из открытых данных следует, что теракт по времени занял всего 18 минут. Хорошо вооруженная группа из нескольких боевиков, знакомая с планировкой ТРК, вошла в здание и начала расстреливать из автоматического оружия всех встречных людей, провоцируя панику. После этого террористы осуществили поджоги внутри помещений и скрылись на поджидавшем их транспорте. При этом у них почти получилось добраться до украинской границы, но они были перехвачены и задержаны российскими силовиками. Судя по всему, немалая часть посетителей и работников «Крокуса» погибла не от пуль боевиков, а от пожара – огня или последствий задымления и отравления угарным газом. Таким образом, целью теракта не было захват заложников и ведение переговоров с властями страны. Это была именно акция устрашения, которая по сути и форме напомнила то, что украинские нацисты устроили в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда дорвавшиеся до власти в результате Майдана негодяи осуществили массовое убийство одесситов-сторонников воссоединения с Россией, загнав их в здание Дома профсоюзов и предав огню заживо. Те трагические события десятилетней давности стали точкой невозврата в истории Украины, сделав неотвратимой войну с Россией. Учинив человеческое жертвоприношение в Одессе с целью запугивания этнических русских и адекватных русскоязычных украинцев в Незалежной 2 мая 2014 года, теперь киевский режим и стоящие за ним пособники из коллективного Запада добрались непосредственно до русских в Российской Федерации. И здесь обращает на себя внимание выбор исполнителей. Если бы попались с поличным непосредственно диверсанты ГУР Минобороны Украины, это могло бы впоследствии негативно сказаться на публичной поддержке режима Зеленского. Выбор этнических таджиков, как выяснилось, граждан Таджикистана, решал одновременно несколько стратегических задач. Прежде всего, это позволило всем западным СМИ и официальным лидерам стран немедленно, буквально в первый же день, не дожидаясь завершения следствия, заявить о причастности к теракту группировки ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в РФ), в сферу ответственности которой входят соседний Афганистан и Таджикистан. И те услужливо якобы подтвердила свою причастность. Правда, сами задержанные боевики почему-то не выглядели непреклонными религиозными фанатиками, жаждущими встретиться с гуриями, а на массовое убийство пошли из корыстных целей. За какие-то полмиллиона рублей, даже не долларов, а рублей, они сотворили страшный по своим последствиям теракт в отношении ни в чем не повинных россиян. При этом, как выяснилось, их в стиле наших некоторых соседей «кинули» на деньги, заплатив только половину от невеликого гонорара. Второй момент заключается в возможных долгосрочных последствиях теракта. Теперь у террористической угрозы не, пардон, кавказское, как в «лихие девяностые», а среднеазиатское лицо, если, конечно, так можно выразиться. Современная Чечня, напротив, является одним из оплотов устойчивости Кремля. А вот участие в массовом убийстве россиян выходцев из Таджикистана будет иметь очень серьезные последствия. В последние годы на фоне непродуманной и недальновидной миграционной политики проблема с «новыми гражданами», приехавшими в Россию из Средней Азии и получившими гражданство РФ, непрерывно растет. Общественный запрос на ее решение давно назрел, если не сказать, перезрел, и он вскоре может стать общественно-политическим. Если миграционная политика не будет пересмотрена в сторону рационализации незамедлительно, это может крайне негативно сказаться на внутренней стабильности нашей страны. Зная ненависть «западных партнеров» к России, которая объективно является их геополитическим соперником и совсем недавно по историческим меркам была еще и реальной идеологической альтернативой, можно не сомневаться, что их ставка будет сделана на религиозный экстремизм и этнический терроризм.