Нетаньяху назвал три условия для достижения мира в Газе

Израильский премьер-министр рассказал, каким образом можно достичь мира в секторе Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для достижения мира на территории Газа нужно соблюсти три условия.
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