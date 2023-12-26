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Нетаньяху назвал три условия для достижения мира в Газе

Нетаньяху назвал три условия для достижения мира в Газе

Израильский премьер-министр рассказал, каким образом можно достичь мира в секторе Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для достижения мира на территории Газа нужно соблюсти три условия.

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