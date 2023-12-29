На какие даты января 2024 года планировать важные дела согласно гороскопу удачи для каждого знака Алёна Юрьева Встречайте январь с уверенностью, ведь звезды готовят для каждого знака зодиака определенные даты, которые будут наполнены благоприятной энергией.