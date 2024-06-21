Politico: США разрешили ВСУ удары по России не только под Харьковом

Белый дом снял очередное ограничение на использование поставленного Украине оружия. Теперь военным разрешили бить вглубь России, а не только в окрестностях Харьковской области, сообщили Politico американские чиновники.
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