Названы наиболее популярные у россиян марки авто

В текущем году наиболее популярными у россиян марками авто стали российская Lada, корейская Kia и японская Toyota, при этом в Москве предпочитали Skoda, а в Санкт-Петербурге — Ford Focus, пишет «Прайм» со ссылкой на исследование «СберАвто».
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