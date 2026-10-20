Депутаты предложили выплачивать социальный налоговый вычет на содержание животных, взятых из приюта, в размере до 6,5 тысячи рублей в течение первых трех лет.
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