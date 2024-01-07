На Украине расширили права сотрудникам военкоматов

Тотальная мобилизация на Украине плавно трансформируется в насильственную, методы всё чаще напоминают действия полицаев, тем не менее, власти продолжают расширять права сотрудникам ТЦК (территориальных центров комплектования — ред.
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