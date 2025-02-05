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Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответные матчи. «Арсенал» в гостях у «Ньюкасла», «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в четверг

В четверг «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм».  Кубок английской лиги 1/2 финала Ответные матчи Ньюкасл – Арсенал Дата проведения 5 февраля, 23:00, «Сент-Джеймс Парк» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 2:0 Ливерпуль – Тоттенхэм Дата проведения 6 февраля, 23:00, «Энфилд» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 0:1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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