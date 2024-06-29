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Крах карьеры и забвение? Что ждет Эйвазова после развода с Нетребко

Крах карьеры и забвение? Что ждет Эйвазова после развода с Нетребко

Сейчас, когда информация о разводе оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова окончательно подтвердилась, многие задались вопросом: как сложится дальнейшая карьера азербайджанского тенора? Ведь чего греха таить, многие считали Эйвазова лишь «приложением» к некогда великой Нетребко.

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