Крах карьеры и забвение? Что ждет Эйвазова после развода с Нетребко

Сейчас, когда информация о разводе оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова окончательно подтвердилась, многие задались вопросом: как сложится дальнейшая карьера азербайджанского тенора? Ведь чего греха таить, многие считали Эйвазова лишь «приложением» к некогда великой Нетребко.