Скончался бывший офицер американской армии и яркий критик политики США Скотт Беннетт. Он создавал документальные фильмы, в которых критиковал украинские вооружённые силы и правительство Соединенных Штатов.
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