С 23 октября 2026 года станция «Октябрьская» начала работать в обычном порядке. Вестибюль №2, где были установлены новые современные турникеты, открывался в 6.
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