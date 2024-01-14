Заменитель Toyota Land Cruiser Prado. В Россию везут BYD Leopard 5, деталь подвески которого погнули гаечным ключом

В ближайшем будущем на российском рынке появится внедорожник BYD Leopard 5. Одна из компаний, специализирующихся на поставках автомобилей из Китая в Россию, собирается начать продажи, о чем сообщает Autonews.
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