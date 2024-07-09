Песков: ВС России не совершают удары по гражданским объектам, только по военным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами, комментируя обвинения Киева о якобы намеренном ударе РФ по больнице в украинской столице, заявил, что российские военные не бьют по гражданским объектам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии