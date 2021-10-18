Сергей Аксенов поздравил крымчан со 100-летием образования Крымской АССР

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил местных жителей со 100-летием образования Крымской АССР. По его словам, в составе Российской Федерации регион обладает такими широкими полномочиями, каких никогда не было в его истории, в том числе в период «украинской аннексии» полуострова.