Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил местных жителей со 100-летием образования Крымской АССР. По его словам, в составе Российской Федерации регион обладает такими широкими полномочиями, каких никогда не было в его истории, в том числе в период «украинской аннексии» полуострова.
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