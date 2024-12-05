В Тамбове сотрудник министерства автодорог попался на сбыте наркотиков

Сотрудники тамбовского наркоконтроля в ходе спецоперации при силовой поддержке бойцов СОБР «Таран» региональной Росгвардии задержали 41-летнего работника областного Министерства автомобильных дорог и транспорта.
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