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Захарова назвала голословными заявления о вине РФ в кризисе на финской границе

Захарова назвала голословными заявления о вине РФ в кризисе на финской границе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о вине России в кризисе на российской-финской границе.

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Комментарии
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Михаил
А что вы хотели??? Придурков надо учить делами, а не словами. То ли ещё будет для вас, горячие финские долбодятлы...
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13 час.

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