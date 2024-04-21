Захарова назвала голословными заявления о вине РФ в кризисе на финской границе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о вине России в кризисе на российской-финской границе.
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