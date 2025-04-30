«Знать тебя означает любить тебя»: Старшая дочь Алсу трогательно обратилась к младшей сестре

Дочь Алсу и Яна Абрамова написала трогательный пост в честь 17-летия сестры Старшая сестра, в отличие от младшей, предпочитает не афишировать свою жизнь, поэтому любое высказывание наследницы знаменитости — ценная находка для поклонников.