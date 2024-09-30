Куриная грудка с пастой орзо

Хочу познакомить вас с простым, но вкусным рецептом, который идеально подходит для рабочих дней. Мало того, что на приготовление этого блюда уходит 30 минут, для него также требуется минимальное количество посуды — идеальное решение для тех, кто не хочет часами проводить на кухне после долгого рабочего дня.