Кармело Энтони получал предложения от европейских топ-клубов, но хотел играть только в НБА

Звездный форвард Кармело Энтони на этой неделе объявил о завершении карьеры. Как сообщает инсайдер Марк Стейн, 38-летний Энтони по ходу сезона-22/23 получал предложения от европейских топ-клубов, но хотел играть только в НБА и отказался от других вариантов.