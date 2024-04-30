Bloomberg: Ким Чен Ын просто жаждет помочь России сразиться на Украине со штатовскими дальнобойными ATACMS?

Все играемся брать не брать КН-25 и оглядываемся на США.Уж сколько лет твердили миру,что уважают СИЛЬНЫХ,а мы все ребятишками рассчитываемся на передке.Позтому даже соседи уже забурели .А если бы инфраструктуру с первых дней уничтожали то возможно уже были бы во Львове и Киеве

Natalija Osminina

Но даже дело не только в том , что НАТО бы активизировалось, а в том, что России пришлось бы КОНТРОЛИРОВАТЬ украинскую территорию. В каждом городе или поселке ставить свои комендатуры. И пока Россия бы отстраивала Украину, взвалив непосильное бремя на свой бюджет, положившись в управленческих делах на "правильных украинцев, которые русские", другие "неправильные" резали бы по ночам и своих правильных и представителей комендатур, как и было после Революции и Отечественной. А в самом лучшем случае "правильные украинцы" насаждали бы свой ридный порядок в Неньке - со взятками, казнокрадстом и уходм от уплаты от налогов.