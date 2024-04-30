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Bloomberg: Ким Чен Ын просто жаждет помочь России сразиться на Украине со штатовскими дальнобойными ATACMS?

Bloomberg: Ким Чен Ын просто жаждет помочь России сразиться на Украине со штатовскими дальнобойными ATACMS?

В США подозревают, что скрытая цель ракетных учений в КНДР — убедить Путина поскорее приобрести у Пхеньяна самый мощный в мире комплекс РСЗО Нет сомнения, что, впервые отправив на Украину нынешней весной первую сотню оперативно-тактических баллистических ракет большой (до 300 километров) дальности для комплексов ATACMS (Army Tactical Missile System), Соединенные Штаты внаглую перешли очередную «красную черту» в отношениях с Россией.

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Комментарии
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СБ
Серж Брукс
Все играемся брать не брать КН-25 и оглядываемся на США.Уж сколько лет твердили миру,что уважают СИЛЬНЫХ,а мы все ребятишками рассчитываемся на передке.Позтому даже соседи уже забурели .А если бы инфраструктуру с первых дней уничтожали то возможно уже были бы во Львове и Киеве
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6 час.
Natalija Osminina
Тогда бы сразу НАТО активизировалось. И  вплоть до ядерной.
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4 час.
Natalija Osminina
Но даже дело не только в том , что НАТО  бы активизировалось, а в том, что России пришлось бы КОНТРОЛИРОВАТЬ украинскую территорию. В каждом городе или поселке ставить  свои комендатуры. И пока Россия бы отстраивала Украину, взвалив непосильное бремя на свой бюджет, положившись в управленческих делах на &quot;правильных украинцев, которые русские&quot;, другие &quot;неправильные&quot; резали  бы по ночам и своих правильных и  представителей комендатур, как и было  после Революции и Отечественной. А в самом лучшем случае &quot;правильные украинцы&quot; насаждали бы свой ридный порядок в Неньке - со взятками, казнокрадстом и уходм от уплаты от налогов.
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43 мин.

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