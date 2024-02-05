Phantom Necro из Tarisland теперь ловец душ — итоги голосования в «ВК» Помните класс Phant...

Phantom Necro из Tarisland теперь ловец душ — итоги голосования в «ВК»Помните класс Phantom Necro из MMORPG Tarisland от Tencent, который в русской локализации до недавних пор обзывали призрачной жертвой? Теперь он сменил название на ловца душ.
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