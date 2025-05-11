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Валентина Шевченко победила Манон Фиоро и сохранила чемпионский пояс UFC

Валентина Шевченко победила Манон Фиоро и сохранила чемпионский пояс UFC

Киргизская чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского происхождения Валентина Шевченко провела защиту своего титула на турнире промоушена под номером 315, который прошел в канадском Монреале.

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