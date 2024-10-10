С какого возраста ребенка отдавать в спортивную секцию?

Многие родители считают, что чем раньше отдать ребенка в спортивную секцию — тем лучше. И такая возможность у них сегодня есть: коммерческие секции по разным видам спорта приглашают детей и с года, и с двух лет.
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