Происшествия

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В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Накануне в дежурную часть Отдела МВД России по Орловскому району поступило сообщение об обнаружении возле одного из частных домовладений в поселке Орловский тел двух мужчин 41 и 46 лет с телесными повреждениями в виде колото резаных ранений.

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