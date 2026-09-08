Дмитрий Игдисамов: «Говорил с Олейниковым с разрешения «Крыльев», но это ни в коем случае был не перехват из «Рубина». Я прямой вопрос задал: «Вернешься домой»? Вот и все»

Дмитрий Игдисамов заявил, что ЦСКА не «перехватывал» Ивана Олейникова у « Рубина ». «Да, у меня был разговор с Ваней, но это ни в коем случае был не перехват из «Рубина», потому что я даже не знал, что они ведут переговоры с «Рубином».
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