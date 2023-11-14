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В стразах и перьях: роскошная Ирина Винер поздравила Лепса

В стразах и перьях: роскошная Ирина Винер поздравила Лепса

Звёздный тренер наслаждается жизнью после развода. Григорий Лепс и Тимати. фото: пресс-служба фестиваляИрина Винер побывала на грандиозном шоу – на концерте Тимати и Григория Лепса в Дубае на фестивале Big Art Festival.

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