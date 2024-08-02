Таких скидок на машины в России ещё не было. Седаны и кроссоверы Kaiyi, BAIC и SWM можно купить с выгодой до 30%, но предложение не для всех

Расположенный в Калининграде автозавод «Автотор» объявил беспрецедентные скидки на автомобили выпускаемых им марок: с 1 августа по 1 октября купить машины Kaiyi, BAIC и SWM, а также «Амберавто А5», можно с выгодой до 30%.