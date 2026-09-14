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Газета.ру

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Школьницу в Индии за 3 дня изнасиловали 9 мужчин

Школьницу в Индии за 3 дня изнасиловали 9 мужчин

В Индии за три дня девять мужчин изнасиловали школьницу, пишет The Times of India.В индийском округе Медчал-Малкаджгири полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к изнасилованию ученицы 10-го класса.

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