Western countries and Ukraine have made tough demands on Belarus

All "political prisoners" should be released in Belarus, and the country's authorities must " stop repressions against civil society, independent media and opposition representatives".
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