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The Eurasia Daily news agency

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Western countries and Ukraine have made tough demands on Belarus

Western countries and Ukraine have made tough demands on Belarus

All "political prisoners" should be released in Belarus, and the country's authorities must " stop repressions against civil society, independent media and opposition representatives".

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