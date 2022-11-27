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Стивенсон – Дэвису об их спаррингах: «Сука, нигга, заткнись. Не делай хайп на этом дерьме»

Бывший чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версиям WBC и WBO Шакур Стивенсон резко отреагировал на слова Джервонты Дэвиса.

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