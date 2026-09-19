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Зачем складывать обрезанные ветки малины на грядки

Зачем складывать обрезанные ветки малины на грядки

После осенней обрезки малины остается большое количество веток, которые могут быть очень полезны для других растений.

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