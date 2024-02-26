Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении Щелковской больницы

РИАМО - 26 фев. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ГБУЗ Московской области «Щелковская городская больница» закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
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