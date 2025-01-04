В России высказались об идее запуска социальных вкладов

Социальные вклады под более выгодный процент помогут россиянам с невысокими доходами получить значительно большую прибыль от накоплений, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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