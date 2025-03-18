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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Через 5-10 лет люди сравнят статистику Йокича со статистикой Шэя и скажут: «Какого черта, не может быть, чтобы этот парень не выиграл MVP»

«Если бы Никола Йокич проводил этот сезон, статистически и все такое, и ни разу до этого не выигрывал MVP, он, несомненно, стал бы MVP.

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