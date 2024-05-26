Слуцкий назвал криком отчаяния приглашение Зеленским глав США и КНР в Швейцарию

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий назвал криком отчаяния приглашение Владимиром Зеленским лидеров Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики в Швейцарию, где в июне состоится мирная конференция по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии