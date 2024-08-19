Адвокат Михаила Ефремова рассказал, когда он выйдет из тюрьмы

60-летний актер Михаил Ефремов в настоящее время отбывает наказание в колонии. Недавно появились слухи о возможном условно-досрочном освобождении звезды, однако его адвокат Юрий Падалко опроверг эти сообщения.
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