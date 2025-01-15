НАТО готовит структуру для борьбы с РФ в Балтийском море – Junge Welt AlexCoderНАТО готовит структуру для борьбы с РФ в Балтийском море – Junge Welt AlexCoder Запад настроен в жестком антироссийском ключе Немецкое издание Die Junge Zeitung заявило, что действия Североатлантического альянса в Балтийском море направлены на создание инфраструктуры, которая формально подается как “мера по обеспечению безопасности”, но на деле имеет жесткий антироссийский характер.
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