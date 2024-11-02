Ильвинага кияүгә чыгарга тәкъдим ясаганнар?

Җырчы Ильвина Дубайда ял иткәндә, язылучыларына интрига ясап, бик матур фото урнаштырды. Фотосурәттә – Дубайдагы иң зур, халык телендә «Парус» дип йөртелә торган «Бурдж-эль-Араб» кунаханәсе янында искиткеч романтик атмосфера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии