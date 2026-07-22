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Аргументы недели

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Доля безналичной оплаты проезда в Петербурге достигла 98,8 процента в 2025 году

Доля безналичной оплаты проезда в Петербурге достигла 98,8 процента в 2025 году

Почти 99% пассажиров в Санкт-Петербурге оплачивают проезд безналичным способом. В Северной столице также внедрена биометрия на всех станциях метро и в аэропорту Пулково.

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