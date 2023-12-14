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Эксперт Gem Space Закарян предупредил о рисках при оплате по QR-коду

Эксперт Gem Space Закарян предупредил о рисках при оплате по QR-коду

Оплата товаров по QR-коду будет безопасной только при соблюдении определенных правил. Как не попасться на уловки злоумышленников, рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян агентству «Прайм».

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